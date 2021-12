Szczepienia obowiązkowe czy nie? Dyskusja w Kawiarence Politycznej

Temat obowiązkowych szczepień rozgrzał dyskusję gości "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin. Czwarta fala zachorowań na koronawirusa jest w szczycie.

Według posła Prawa i Sprawiedliwości Leszka Dobrzyńskiego, szczepienie musi być decyzją suwerenną każdego z nas. - Na pewno nie poprzemy przymusowych szczepień, natomiast wtedy dać jakąś formę możliwości dla pracodawców sprawdzania kto jest zaszczepiony, a kto nie. Innym wyjściem będzie całkowity lockdown.Nie można dzielić Polaków, ze względu na to czy ktoś się zaszczepił lub nie zaszczepił - mówi Jakub Kozieł, z Konfederacji. - Nie ma lepszych czy gorszych. Wszyscy są tacy sami. Każdy podejmuje decyzję we własnym imieniu i każdy ponosi potem tego konsekwencję.Lewica chce, aby szczepienia w Polsce były obowiązkowe - dodaje poseł tej partii Dariusz Wieczorek. - Złożyliśmy projekt ustawy o obowiązkowych szczepieniach, o ograniczeniach dla osób niezaszczepionych dotyczący możliwości kontrolowania przez pracodawców pracowników i podejmowania decyzji co do sposobu funkcjonowania zakładów pracy.Magdalena Filiks, posłanka Platformy Obywatelskiej, postuluje ograniczenia dla osób niezaszczepionych. - Osoby niezaszczepione bez paszportów covidowych powinny mieć ograniczony dostęp do miejsc publicznych. Nie chcą się szczepić, nie muszą chodzić na koncerty, nie muszą chodzić do kina - uważa Filiks.Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby w województwie zachodniopomorskim potwierdzono 838 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.Zmarły 2 osoby.