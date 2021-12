Mikołajkowa wioska z Radiem Szczecin. Zapraszamy też w niedzielę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mikołaj, choinki oraz pyszne miody, kawa oraz rybka - to wszystko w naszej świątecznej wiosce Radia Szczecin... przed siedzibą rozgłośni.

Czekają na Was również konkursy z nagrodami. Będą też prezenty od Mikołaja. Od 11 odwiedzają nas tłumy szczecinian.- Atrakcje, wata cukrowa, konkursy - mówią ci, którzy odwiedzają wioskę przy Radiu Szczecin.Wśród pytań konkursowych było m.in. ile miał najdłuższy list do św. Mikołaja. Prawidłowa odpowiedź to 4 kilometry.- Jak ktoś będzie niegrzeczny to najpierw dostanie rózgę, ale potem na zachętę coś słodkiego i dobrego od nas w Mikołajkowej wiosce Radia Szczecin. Czekamy na wszystkich. I tych grzecznych i tych nieco mniej grzecznych - mówi Mikołaj.Zapraszamy słuchaczy przed siedzibę Radia Szczecin przy al. Wojska Polskiego 73 do godziny 16.