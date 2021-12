Objazdy dotyczyły linii nr 1,5 i 12. źródło: Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Tramwaje mają opóźnienia - to po kolizji tramwajowej "dwunastki" z Citroenem w al. Wyzwolenia, do której doszło ok. godz. 15.

Kierowca osobówki źle się poczuł, dlatego wezwano karetkę. Tramwaje linii 12 nie kursowały - jeździły autobusy zastępcze.



Objazdy dotyczyły linii nr 1, 5 i 12.