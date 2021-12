Łącznie podziwiać można było 40 kotów ras mainkun (Maine Coon), ragdoll i sfinks. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W pomieszczeniach byłej zajezdni tramwajowej przy ulicy Kolumba w Szczecinie odbył się świąteczny pokaz kotów rasowych.

Podczas kociej imprezy zorganizowano porady behawioralne, można było się również dowiedzieć, jak zadbać o kota w Sylwestra. Podczas pokazu odbyła się prezentacja poszczególnych ras, a publiczność wybierała swojego kociego idola.



- Opinie, co do wyglądu sfinksów są skrajne. Albo są dla kogoś bardzo piękne, albo brzydkie. - Zabawa wędką to jego ulubiona zabawa, przypomina naturalne zachowanie kota; trzeba złapać, chwycić, przytrzymać pazurkami. - Jestem właścicielką devona, one najbardziej mi się podobają. To rasa proludzka. Są podobne do sfinksów, czyli tych łysych, ale mają futerko jak baranek - mówili wystawcy.



