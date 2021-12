Fundusz Ochrony Środowiska sfinansuje m.in. nowy sprzęt dla strażaków [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zakup nowych wozów strażackich oraz modernizację zasilania na oznakowaniu nawigacyjnym na torze wodnym Szczecin-Świnoujście - sfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

W poniedziałek, instytucja przekazała 2,5 miliona złotych na ten cel - mówi prezes Funduszu Ochrony Środowiska Marek Subocz.



- Będzie możliwość zakupienia trzech wozów ratowniczo-gaśniczych, w tej kwocie Fundusz przekazuje 2 miliony złotych. Jest również wsparcie z jednostek samorządu terytorialnego, a także wkład własny Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - wymienia Subocz.



W naszym regionie zakupiono ostatnio 12 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla straży pożarnej - mówi poseł Leszek Dobrzyński.



- Zawodowi, ale też i ochotnicy zauważają to, że ten sprzęt płynie dosyć szerokim strumieniem. Jeżeli do jednostek zawodowych, ale też i ochotniczych trafiają nowe wozy, to te, które były używane trafiają do tych jednostek, gdzie są samochody często jeszcze starsze, więc to też ma wpływ na ogólne podniesienie sprawności. Ja myślę, że to jest dobry kierunek - podkreśla Dobrzyński.



Z dotacji zostanie też sfinansowany zakup trzech samochodów elektrycznych dla Urzędu Morskiego w Szczecinie.