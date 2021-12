Kup gorącą kawę i pomóż Filipkowi zawalczyć o życie

Mikołajkowa kawa dla Filipka w Szczecinie. Rodzice chorego chłopca zbierają pieniądze na operację. Kilkumiesięczny maluch ma ciężką wadę serca.

Kilkanaście szczecińskich kawiarni i cukierni dołączyło do akcji pomocy Filipowi.Wystarczy kupić w poniedziałek kawę na zasadach określonych w danym miejscu. Cały dochód lub jego część trafią na konto Filipa Zeniuka ze Szczecina, który ma wrodzoną wadę serca.- To już się stało dla nas naturalne, najpierw była kawka dla Wiktora, potem dla Ingi, a dzisiaj dla Filipka - mówi Monika Szymanik, właścicielka "Kamienicy w Lesie". - Dzisiaj Mikołajki i każdy z nas może być Mikołajem i pomóc maluszkowi, który tego bardzo potrzebuje. To taki przedświąteczny czas, taka pomoc też nasze serca otuli.Lokale, które włączyły się w poniedziałek do akcji to m.in. "Pleciuga Caffe" czy "Kawiarnia pod tarasami".Pełna lista kawiarni dostępna jest na Facebooku. Można również bezpośrednio wpłacić pieniądze na konto chorego chłopca na portalu siepomaga.pl