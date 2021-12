Jak donoszą na Facebooku organizatorzy akcji charytatywnej - Fundacja Polskich Wartości - konwój z darami dotarł na Litwę.

Wielkie pakowanie trwało od piątku.- Pakujemy makarony, herbaty, kawy, mąkę czy kaszki. Są także słodycze czy kosmetyki, ale też kosmetyki, jak: szampony, pasty do zębów. Wszystkie takie najpotrzebniejsze rzeczy - mówiła jedna z wolontariuszek.Ponad 1500 kartonów z żywnością, słodyczami i przyborami szkolnymi pojechało do Polaków mieszkających kresach m.in. na Litwę, Łotwę oraz na Białoruś.Pierwsze paczki powędrowały do rąk pań Danusi, Aleksandry i Jadzi.