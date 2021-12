Paprykarz Szczeciński ze... szkła? Tak, ale na choince [ZDJĘCIA]

Specyficzny smak ryby i cebuli w połączeniu z miękkim ryżem i pastą pomidorową stał się jednym z symboli polskich konserw. Teraz zawiśnie na wielu choinkach w postaci... bombki.

Mowa o słynnej puszcze Paprykarza Szczecińskiego. Taką nietypową ozdobę świąteczną, wymyślił goleniowianin Mirosław Wasilewski, który zajmuje się produkcją własnoręcznie robionych bombek.Jak podkreśla, bombka symbolicznie ma nawiązywać do Szczecina. - Jest zdziwienie, bo każdy święta kojarzy, że tu musi być Mikołaj czy jakaś tam gwiazdka, a jednak puszka z Paprykarzem Szczecińskim to coś innego. Raczej z uśmiechem wszyscy podchodzą do tego i z zadowoleniem. Ta puszka ma dożywotnią gwarancję, więc na pewno jest lepsza.Odwiedzający stoisko są zaskoczeni nietypową bombką, która cieszy się ogromną popularnością: - To bombka jest? No wiecie co... - Właśnie po tę bombkę przyjechałem. - Jest mniejsza i lekka w porównaniu do oryginalnej puszki.Bombki, w kształcie puszki słynnego Paprykarza Szczecińskiego, można zamówić przez Internet lub osobiście kupić w centrum handlowym "Gryf" na Prawobrzeżu Szczecina.