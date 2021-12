W Dziwnowie Święty Mikołaj zamienił sanie na śmieciarkę

Mieszkańcy Dziwnowa przecierali oczy ze zdumienia, kiedy o poranku wyskoczył do nich ze śmieciarki Mikołaj, zabierający śmieci spod ich domów.

Taką atrakcję zapewnili mieszkańcom pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.Mikołaj nie rozdawał prezentów, ale za to dokładał od siebie mikołajkowe życzenia uśmiechu, radości i dużej ilości prezentów. W rolę Świętego Mikołaja wcielił się Jan Konrad na co dzień wywożący śmieci w Dziwnowie.- Ludzie się ucieszyli, jak zobaczyli Mikołaja, jak jedzie na śmieciarce i zbiera odpady. Chodzili, robili zdjęcia, machali - opowiadał Konrad.Jak dodaje przebrany Mikołaj, śmieci będzie wywoził jeszcze przez dwie godziny, ponieważ jego pomocnicy są już wyczerpani.- Renifery już są tak wycieńczone, wyczerpane, że jeden to ledwo co mi tu chodzi. Hoł, hoł, Hoł, miłego! - życzył Konrad.Akcja wywożenia śmieci przez Mikołaja odbyła się po raz pierwszy w Dziwnowie.