Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do 22 grudnia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szukaj psotnych elfów na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Szczecinie. Taką zabawę proponuje miasto Szczecin. Polega na odnalezieniu, co najmniej 7 z 10 skrzatów.

Gdzie ich szukać - dowiecie się po przeczytaniu rymowanki na stronie www.kolorwaaleja.plMałe figurki mają czerwono-zielone stroje. Każdej trzeba zrobić zdjęcie i zgłosić się do Centrum Informacji Turystycznej po odbiór pamiątkowego magnesu.Zabawa trwa do końca jarmarku, czyli do 22 grudnia.