Nowe radio na uniwerku. Obok nauki, sport, kultura i nie tylko [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Kamila Kozioł. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Na Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczęła działalność nowa rozgłośnia - NiUS Radio. To projekt realizowany w ramach powstającego na uczelni Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności.

Studenci mają do dyspozycji profesjonalne studio radiowe, gdzie tworzą audycje naukowe, kulturalne i sportowe, a także wywiady i dyskusje z ekspertami. O tym jakich studentów szuka radio mówi dr Konrad Wojtyła z zespołu NiUS Radia. - Centrum Edukacji Medialnej i samo radio dedykowane jest studentom kierunków dziennikarskich. Pasję do radia mają też studenci innych kierunków i my zachęcamy studentów wszystkich kierunków, by chcieli to radio współtworzyć - podkreśla Wojtyła.



A jak się czują studenci w roli dziennikarzy radiowych? - Prezentuję wiadomości. Radiem interesuję się długo. Dalej chciałabym rozwijać się w tym kierunku - mówi jedna z prezenterek.



Łączącym elementem Nius Radia jest portal, gdzie można znaleźć bibliotekę multimediów oraz archiwum najciekawszych audycji i podcastów.