Przejście graniczne zamknięte do końca roku

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Do końca roku zamknięte będzie przejście graniczne między Świnoujściem a niemieckim miasteczkiem Gartz. Na drodze prowadzącej do granicy trwają prace. To ze względu na nie gmina postanowiła opóźnić termin otwarcia przejścia.

Wykonawca remontu ul. Grunwaldzkiej w porozumieniu z Miastem i stroną niemiecką przesunął termin przejezdności granicy. Wszystko dla bezpieczeństwa, bo choć odcinek ulicy przy przejściu granicznym jest gotowy do położenia asfaltu, to prace nadal trwają na odcinku między ulicą Mazowiecką i Krzywą. Tam przejazd samochodów odbywa się wąskim objazdem.



Miasto po otwarciu granicy w okresie przedświątecznym spodziewa się więcej samochodów z niemieckiej strony wyspy. Zdaniem drogowców, drogi, którymi prowadzi objazd, byłyby zbyt obciążone ruchem i mogłoby dochodzić do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego otwarcie przejścia granicznego nastąpi na początku stycznia 2022 roku, gdy zakończą się prace na całej długości drogi.