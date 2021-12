Nowa jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa i 200 miejsc postojowych – tak wyglądać będzie ul. Bożeny w Szczecinie.

Inwestycja ma uzupełniać układ dojazdowy do powstającej w sąsiedztwie Fabryki Wody.

Trwa przetarg na realizację tego zadania. Oferty można składać do 17 stycznia przyszłego roku.



Zakres prac obejmie m.in. przebudowę istniejącego odcinka ul. Bożeny do strony ul. 1 Maja, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego i zagospodarowanie zieleni.