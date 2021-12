To cztery sale, toalety i szatnia wyodrębnione w części szkoły podstawowej.

Wcześniej było tu gimnazjum; gmina zdecydowała się zorganizować z tym miejscu przedszkole.



Koszt prac i wyposażenia to ok. 400 tys. zł. Remont trwał od wiosny. W placówce miejsce znajdzie ok. 60 dzieci.