Raz w roku taka akcja na torze wodnym

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Urząd Morski wymienia pławy letnie na zimowe. W sumie do wymiany jest sto pław. Taka akcja odbywa się co roku.

Pławy letnie są plastikowe i bardziej wrażliwe na zniszczenie przez lód - mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. - Letnie nasze oznakowania to są lekkie, bardzo wygodne w obsłudze pławy. W tej chwili można powiedzieć już plastikowe z zasilaniem hybrydowym, natomiast one nie są przystosowane, żeby w warunkach zalodzenia przetrwać na torze. W związku z tym, co roku musimy je wymieniać na pławy zimowe, pławy stalowe o odpowiednim kształcie, dzięki temu że są z wytrzymałego materiału oraz mają taki kształt, który powoduje, że one po prostu przy ściskaniu ich przez lód wypływają na powierzchnię tego lodu.



Pławy letnie trafią do Baz Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie i Świnoujściu. - Mamy dwa takie statki, jeśli chodzi o Szczecin. To Syriusz i Galaktyka. To statki, które wymieniają mniejsze pławy, jeśli chodzi o Zalew Szczeciński. Natomiast Planeta I to statek, który wymienia pławy pełnomorskie, które są na Zatoce Pomorskiej. Tam muszą być odpowiednio ciężkie pławy, one ważą po kilka ton i to musi wykonywać duży statek.



Podczas zimy pławy letnie będą umyte i poddane konserwacji.