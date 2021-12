W Kołobrzegu i Świnoujściu też mają już choinkę [ZDJĘCIA]

W Kołobrzegu mocniej czuć już klimat zbliżających się świąt. Po Bożonarodzeniowych dekoracjach w mieście pełnym blaskiem zaświeciła również choinka.

Ma ponad 10 metrów wysokości i świeci na niej 13,5 tysiąca lampek. Świąteczne drzewko stanęło tradycyjnie na dziedzińcu miejscowego ratusza. Jest sztuczne, a jego montaż trwał zaledwie kilka godzin, czym zajęła się wynajęta przez miasto firma.W poniedziałek o godzinie 16 oficjalnie odpalono choinkowe lampki. Mieszkańcy, którzy pojawili się przy ratuszu mówią, że w Kołobrzegu w końcu można poczuć świąteczny klimat.- Bardzo piękna, błyszcząca, świetlista, smukła, bardzo mi się podoba, typowa świąteczna choinka, ładne dekoracje, pięknie świeci - oceniają kołobrzeżanie.Choinka pozostanie przed ratuszem do połowy stycznia. W jej sąsiedztwie zabraknie natomiast jarmarku bożonarodzeniowego. Ten z uwagi na trwający na placu ratuszowym remont przeniesiono na Skwer Pionierów.Ma osiem metrów wysokości i pochodzi z okolicznych lasów. W centrum Świnoujścia w poniedziałek rozświetlono Bożonarodzeniowe drzewko.W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy Świnoujścia. Nie zabrakło wspólnego śpiewania i tradycyjnych mikołajkowych prezentów. - Choinka jest bardzo ładna, jak co roku. Co roku są podobne iluminacje, ale to chyba dobrze, bo wszyscy na nie czekają. Najładniejsza jest chyba gwiazdka - mówią mieszkańcy.Miejska choinka, jak co roku stanęła na placu Wolności. Tam, poza iluminacją na najmłodszych czekają inne atrakcje, jak kolejka szynowa.