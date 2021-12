Stan wojenny w Polsce. Fot. www.wikipedia.org / J. Żołnierkiewicz

Sytuacja gospodarcza w Polsce była katastrofalna a Solidarność była siłą, której nic nie mogło zatrzymać. Dlatego komunistyczna władza w akcie desperacji wyprowadziła wojsko na ulicę. Tak mówili goście podczas wydania specjalnego programu "Radio Szczecin na Wieczór" poświęconego 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Jak mówił wiceprzewodniczący kolegium IPN, dr hab. Wojciech Polak, "Solidarność od początku była nie do zaakceptowania przez komunistyczne władze".



- W systemie komunistycznym, totalitarnym nie mógł istnieć wolny związek zawodowy i to jeszcze takiej wielkości. Skupiał przecież blisko 10 mln ludzi. Od początku wypowiedziano Solidarności wojnę i od początku prowadzono działania zmierzające do jej zniszczenia - powiedział Polak.



Działacz opozycji, dr Mieczysław Ustasiak podkreślał, że stan wojenny nie zamordował ducha wolności. - Przyszedł taki okres, kiedy człowiek nie trawił już tego kłamstwa. Gdzie mówili, że jest tak dobrze, a na każdym kroku widać było, że się wszystko wali. Dysproporcja pomiędzy prawdą a propagandą była porażająca - stwierdził Ustasiak.



"Solidarność" była impulsem dla całego świata, który pokazał, że można obalić ustroje totalitarne - dodał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Ruch Solidarności był nie tylko w skali Polski czy Europy unikatowym, ale także w skali światowej. To są słowa, które być może brzmią jak truizm, ale trzeba je być może powtarzać. Nigdy dość tego powtarzania. To było wielkie, polskie zbiorowe osiągnięcie - podkreślał Bogucki.



Debata "Szczeciński Grudzień '81" odbyła się w ramach projektu własnego wojewody zachodniopomorskiego pt. "Niepodległa 2021 - szczecińskie drogi do wolności".