Straszenie na wyrost, czyli kontrowersje wokół sesji budżetowej Rady Miasta Szczecin

Radny klubu Prawa i Sprawiedliwości o wtorkowej sesji budżetowej Miasta i narzekaniach prezydenta Szczecina: - Straszy na wyrost - mówił w "Rozmowach pod krawatem" Marcin Pawlicki.

Szef opozycji w szczecińskiej radzie miasta podkreślał, że Piotr Krzystek woli atakować założenia Polskiego Ładu, choć wie o rządowej pomocy dla miasta. To 100 milionów rekompensaty oraz 56 milionów na przebudowę ulicy Szafera. Czyli - jak mówił Marcin Pawlicki - prezydent narzeka, że ma 129 milionów mniej, gdy dostaje z budżetu centralnego 156 milionów.- Pan prezydent podnosi, że nie wie, co w przyszłych latach. Ale są już deklaracje, że jeżeli nastąpią uszczuplenia to rekompensata pokryje te straty, będzie nawet "z górką". Nie ma się co martwić, moim zdaniem jest to straszenie na wyrost - powiedział Pawlicki.Radny Prawa i Sprawiedliwości zwracał też uwagę, że jego partia wygrała wybory w kraju, bo przedstawiła program zmian w Polsce. W nim - jak mówił Marcin Pawlicki - jest także kwestia obniżek podatków, czyli przykładowo w Polskim Ładzie zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku.