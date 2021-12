Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Młodzi piłkarze ze Szczecina będą trenować w komfortowych warunkach. Na stadionie Arkonii właśnie stanął balon pneumatyczny, który przykrywa pełnowymiarowe boisko.

To projekt, który wygrał głosowanie SBO 2018, ale dopiero teraz udało się go zrealizować.



Jak mówi prezes Arkonii Szczecin Robert Gliwa, warto było czekać: - Jak to mówią, sukces rodzi się w bólach, ale wrażenia bezcenne, wczoraj tutaj byłem praktycznie cały dzień, jak to było stawiane. Człowiek stał w błocie i patrzył na to, może to nie było kino akcji, ale spełnienie marzeń, praktycznie wszystkich arkończyków. Ten obiekt będzie służył wszystkim młodym piłkarzom.



400 młodych piłkarzy będzie mogło rozpocząć treningi pod balonem od lutego. Teraz trwają ostatnie prace wyposażeniowe.