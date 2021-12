Budowa wielopoziomowego parkingu w Świnoujściu

Parking ma być gotowy pod koniec 2022 roku - informuje Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Parking ma być gotowy pod koniec 2022 roku - informuje Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] wizualizacja: Biuro Projektowe ABC wizualizacja: Biuro Projektowe ABC

W centrum Świnoujściu rozpoczęła się wyczekiwana przez mieszkańców budowa wielopoziomowego parkingu. Planowo inwestycja miała być ukończona w 2020 roku. Powodem opóźnienia prac jest pandemia.

Lepiej późno, niż wcale - tak o rozpoczęciu budowy wielopoziomowego parkingu mówią mieszkańcy Świnoujścia, którzy na co dzień borykają się z szukaniem miejsc dla samochodów w ścisłym centrum.



- W centrum nie ma nigdzie miejsc, żeby zaparkować, nawet poza sezonem nie można nigdzie zaparkować, także jeżeli on powstanie w końcu, to przyda się mieszkańcom, jaki i turystom. - W Świnoujściu w ogóle nie ma gdzie zaparkować, a jak jeszcze Niemcy najeżdżają, to już w ogóle... - mówili.



Parking ma być gotowy pod koniec 2022 roku - informuje Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia.



- Cała procedura przystąpienia do budowy przeciągała się. Wynikało to właśnie z tej bardzo trudnej sytuacji covidowej. Dzisiaj inwestor sobie już z tym poradził, wylewa już dzisiaj fundamenty - poinformowała.



Budynek będzie miał pięć poziomów i pomieści 150 samochodów. Na parterze parkingu ma powstać restauracja, a dach ma pełnić funkcję rekreacyjną.