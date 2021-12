Paczki dla potrzebujących w Kołobrzegu

400 świątecznych paczek trafi w tym roku do mieszkańców Kołobrzegu dzięki pracy wolontariuszy fundacji Wolne Miejsce. Aby je jednak przygotować rozpoczęli zbiórkę darów wśród kołobrzeżan.

To już siódma edycja akcji "Wigilia dla Samotnych". Z uwagi na pandemię drugi rok z rzędu nie odbędzie się ona jednak w formie największej kolacji wigilijnej w mieście.Wolontariusze przygotowują natomiast paczki, które trafią bezpośrednio do potrzebujących. Obecnie trwa zbiórka darów, w tym głównie produktów spożywczych, które posłużą do przygotowania potraw na wigilijny stół.Kamil Barwinek, koordynator akcji mówi, że następnie trafią one do Katowic, gdzie siedzibę ma fundacja, by powrócić do Kołobrzegu już w formie gotowych paczek.- Troszeczkę inaczej, niż w ubiegłych latach: w Kołobrzegu bezpośrednio nie będziemy przygotowywać tych potraw, bo nie dysponujemy tak dużą kuchnią - powiedział.Dary będą zbierane do 20 grudnia w hali Łuczniczka. 400 świątecznych paczek trafi do mieszkańców Kołobrzegu dokładnie w Wigilię.