Rondo w Zdrojach z kolejnym opóźnieniem

Przy skrzyżowaniu Walecznych, Mącznej i Pszennej w szczecińskich Zdrojach powstaje rondo. Fot. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Prace i kłopoty z przejazdem u zbiegu ulic m.in. Mącznej i Walecznych potrwają co najmniej do 26 lutego.

Wykonawca natrafił m.in. na podziemne instalacje, które nie były ujęte w projekcie, wcześniej zabrakło mu materiałów budowlanych.



Ta inwestycja realizowana jest przez cztery podmioty, m.in. SEC oraz miejskie jednostki takie jak Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji.



- ZWiK jest w procesie przygotowywania aneksu terminowego. Termin prac w tym aneksie przewidziany jest na 26 lutego. Na to zamawiający się zgodzili - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka ZDiTM, Hanna Pieczyńska.



To jednak nie jest ostateczny termin.



- Jeśli będzie super sroga zima i ze względów technologicznych nie będzie można np. układać kolejnych warstw nawierzchni, to to przesunięcie może jeszcze ulec zmianie - zapowiedziała.



Budowa ronda ruszyła w maju, miała zakończyć się w tym roku. To spore utrudnienie m.in. dla osób jadących do szpitala w Zdrojach. Inwestycja ma kosztować ok. 4 mln zł.