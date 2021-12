Napadł na barmankę, kopał przechodniów, jest już w areszcie

Napadł na barmankę, zdewastował hotelową recepcję i kopał przechodniów - 28-letni agresor został zatrzymany przez kołobrzeską policję.

Kołobrzeska policja otrzymała zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który wdarł się do jednego z nadmorskich barów, gdzie kopał i szarpał pracującą tam kobietę.



Jeszcze przed przyjazdem mundurowych napastnik udał się do pobliskiego hotelu, gdzie zdewastował recepcję i wybiegł. W okolicach hotelu napadł na starsze małżeństwo żądając pieniędzy. 28-latek uderzył kobietę w twarz, a mężczyznę przewrócił i zaczął kopać po głowie. Na miejsce dotarł patrol policji, którzy po krótkim pościgu zatrzymali napastnika.



Mężczyzna był trzeźwy, a na komendzie nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania.



Zatrzymanemu postawiono 5 zarzutów dotyczących m.in. usiłowania rozboju i uszkodzenia mienia o wartości 15 tysięcy złotych. Decyzją sądu kolejne trzy miesiące spędzi w areszcie, a grozi mu do 12 lat więzienia.