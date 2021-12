Akademia Sztuki kupiła pałac [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińska Akademia Sztuki kupiła Pałac Joński, który znajduje się przy Placu Orła Białego.

Budynek sąsiaduje przez ścianę z główną siedzibą Akademii, czyli Pałacem pod Globusem. Akademia Sztuki kupiła pałac od banku PKO S.A. - mówi rektor Akademii Mirosława Jarmołowicz. - Podpisaliśmy akt notarialny kupna Pałacu Jońskiego. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, ponieważ wobec rozrastającej się uczelni, wzrostu liczby studentów, kierunków i specjalności, okazuje się, że to miejsce jest bardzo ważne i istotne, niezbędne. Zapewnia nam doskonały rozwój funkcjonalny na najbliższe lata.



To kolejny obiekt przejęty przez Akademię Sztuki w okolicach placu Orła Białego - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Żeby ten budynek w centrum Szczecina, obok szczecińskiej katedry, obok Placu Orła Białego, a zaraz przecież Pałac pod Globusem. Żeby powstał wielki kompleks akademicki i on powstaje i to już jest fakt.



W nowym obiekcie znajdą się wydziały, które znajdowały się w budynku Akademii przy ulicy Kolumba.