Mieszkańcy przestawią się z kopciuchów na sieć gazową [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Od wtorku w domach mieszkańców gmin Banie i Kozielice, popłynie błękitne paliwo, czyli gaz. To w ramach "Programu Przyspieszenia Inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022".

Dzięki przyłączeniu do sieci gazowej mieszkańcy będą mogli wymienić popularne kopciuchy, na piece gazowe. Uroczystość odpalenia symbolicznej "świeczki" gazowej miało

miejsce we wsi Parnica.



- To jest możliwość rezygnacji z tzw. kopciuchów, możliwość skorzystania z bardzo wygodnych pieców gazowych, które uruchamia się jednym przyciskiem, co jest bardzo istotne szczególnie dla osób starszych. Jest to paliwo bezpieczne, ekologiczne i ciągle jeszcze konkurencyjne cenowo - mówił Andrzej Hoehle, dyrektor szczecińskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa.



Mieszkańcy gminy Banie sukcesywnie podłączają swoje domy do sieci gazowej.



- Jestem w trakcie przyłączania gazu. Jest przygotowana skrzynka, będziemy mieli zrobione przyłącze. Już jest projekt. Pozostaje wykonanie. W tej chwili ogrzewam ropą opałową. Ogrzewanie gazem jest łatwiejsze i będzie na pewno tańsze - mówi jeden z mieszkańców.



Gminy Banie i Kozielice znikają z białej plamy zachodniopomorskich gmin, które są pozbawione gazu - podkreślał uczestniczący w uroczystości wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Gazociąg który podłączył miejscowości do sieci ma długość 27 kilometrów.