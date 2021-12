Część mieszkańców protestuje po wprowadzeniu opłat za parking

Okolice ulicy Struga, źródło: google.com

Kolejny płatny parking w Szczecinie - tym razem na Prawobrzeżu przy ul. Struga, przy tzw. "heliosach". Opłaty wprowadziła Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dąb", która jest właścicielem, zarówno centrum, jak i parkingu.

Tylko pierwsze 1,5 godziny jest bezpłatne, potem opłata wynosi 4 zł za godzinę. Część mieszkańców protestuje m.in. z bloków przy sąsiedniej ulicy Jasnej. O sprawie mówiliśmy we wtorek w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".



- Uważam, że państwo postąpili bardzo nie fair. Bardzo wiele samochodów w tej chwili stara się zaparkować na bezpłatnej części, bo 1,5 godziny to dla nich za krótko i nie chce się im biegać co chwilę - mówiła zamieszkująca w pobliżu.



Priorytetem są miejsca dla klientów "heliosów" - tłumaczył zastępca prezesa ds. eksploatacji w Spółdzielni Marek Nielek. - Już o godzinie 8 rano, a więc wtedy, kiedy heliosy są zamknięte, 2/3 miejsc parkingowych było zajętych przez pracowników Izby Skarbowej i mieszkańców. Mieliśmy skargi od najemców obiektów handlowych "Heliosa", że ludzi się im skarżą, że nie mają gdzie zaparkować.



Spółdzielnia nie zamierza wprowadzać zmian. Opłaty pobieranie są całą dobę, kara za brak biletu wynosi 90 złotych. Operatorem systemu jest znana ogólnopolska firma zajmująca się organizacją parkingów przy marketach.