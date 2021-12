Sejmik przyjął budżet województwa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zachodniopomorski sejmik przyjął budżet. Wydatki to ponad 1,5 miliarda złotych i będą o 200 milionów większe niż dochody.

To nie jest duży deficyt - przekonywał marszałek województwa Olgierd Geblewicz i zaznaczał, że w większości uda się go spłacić z tegorocznych oszczędności.



Najwięcej, bo prawie 300 milionów złotych przeznaczono na drogi, w tym np. obwodnicę Trzebiatowa. Za prawie 70 milionów budowane będą trasy rowerowe m.in. Dziwnów - Łukęcin.



- Natomiast najdroższą inwestycją będzie kolejny etap budowy Teatru Polskiego w Szczecinie, za co w przyszłym roku zapłacimy 100 milionów złotych - mówił marszałek Geblewicz. - Cztery cele strategiczne w naszej strategii: Otwarta społeczność, dynamiczna gospodarka, sprawny samorząd oraz partnerski region są w różnym stopniu realizowane przez nasz budżet.



Budżet poparło 18 radnych m.in. Koalicji Obywatelskiej, PSL-SLD, Bezpartyjnych. Przeciw głosowali radni Prawa i Sprawiedliwość. Radna Małgorzata Jacyna-Witt wyliczała, gdzie można by dokonać oszczędności, aby przeznaczyć pieniądze na inwestycje pierwszej potrzeby, czyli np. na drogi albo też dofinansować budowę toalet w kamienicach w Szczecinie. To m.in. 13 milionów złotych przeznaczone dla Ogrodu w Przelewicach - te pieniądze dałby rząd, gdyby Ministerstwu Rolnictwa oddać Ogród. Oszczędzić 100 milionów można by też na budowie Teatru Polskiego, wystarczyło wyremontować stary budynek, a nie budować nowy w skarpie za 200.



- Nieważne jak wyglądają Państwa rzeczywiste potrzeby, będziecie chodzić do teatru, będziecie chodzić do muzeum. Nie musicie chodzić do toalet, do łazienek. To akurat możecie uskuteczniać na wychodkach na podwórku - mówiła radna PiS-u.



Podczas sesji budżetowej radni jednogłośnie też podnieśli sobie diety.