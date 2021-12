12 tysięcy złotych dotacji trafiło do Chociwla na nowe wyposażenie siłowni. Pieniądze pochodzą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

W hali widowiskowo sportowej stanie specjalne urządzenie do treningu z atlasem, bramą z wyciągami, drążkiem do podciągania czy wioślarzem. Siłownia przeszła także niewielki remont. Całkowity koszt urządzenia to 24 tysiące złotych.