Niemcy: Olaf Scholz wybrany na kanclerza

Posłowie Bundestagu wybrali Olafa Scholza na kanclerza. Polityk SPD potrzebował 369 głosów, przy czym wraz z partnerami koalicyjnymi z FDP i Zielonych mógł liczyć na wsparcie 417 posłów.

Olaf Scholz zapowiedział, że już w nadchodzącą niedzielę odwiedzi Warszawę.W głosowaniu, które domknęło etap 16-letnich rządów Angeli Merkel, Olaf Scholz otrzymał 395 z 707 głosów. 303 posłów wyraziło głos sprzeciwu. Po przyjęciu z rąk prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera aktu mianowania, w południe socjaldemokrata zostanie zaprzysiężony na kanclerza. Następnie uda się do Kancelarii Federalnej, gdzie czekająca na niego Angela Merkel przekaże mu władzę. Wraz z nim pracę rozpocznie 16 ministrów.63-letni Olaf Scholz jest z wykształcenia prawnikiem. Swoją polityczną karierę rozpoczął w 1975 roku, wstępując do młodzieżówki SPD. Później kierował jej lokalnymi strukturami w Hamburgu. Od 2011 do 2018 pełnił funkcję burmistrza tego miasta. W ostatnim rządzie Angeli Merkel był ministrem finansów i jej formalnym zastępcą.Kanclerz-elekt poinformował, że najpierw złoży wizyty w Paryżu i Brukseli. Następnie Olaf Scholz wybierze się do Warszawy, gdzie spotka się z przedstawicielami polskiego rządu. Towarzyszyć mu będzie szefowa niemieckiej dyplomacji, Annalena Baerbock.W środę partie SPD, FDP i Zieloni podpisały umowę koalicyjną, w której kilkakrotnie podkreślają konieczność utrzymania dobrych relacji z Polską.