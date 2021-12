IPN, wojewoda i "Dwunastka": pamiętajmy o ofiarach stanu wojennego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Specjalny świetlny pokaz, wystawa, pokaz filmu, ceremoniał wojskowy - aby przypomnieć dzień, gdy komuniści chcieli zabić nadzieję na wolną Polskę.

Instytut Pamięci Narodowej, zachodniopomorski wojewoda i dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej zapraszają 13 grudnia na godzinę 17:00 na Plac Solidarności. To będzie wydarzenie pt. "1981-2021 w Hołdzie Ofiarom Stanu Wojennego".



O dramacie - sprzed 40 lat - mówić będziemy także w Radiu Szczecin. W naszym studiu koncertowym S-1, 11 grudnia odbędzie się debata oraz premiera płyty zespołu Fabryka "Dziwny Świat", wydanej przez IPN.



Dyrektor szczecińskiego oddziału IPN - Paweł Skubisz podkreśla, że stan wojenny miał zdławić opór Polaków walczących z dyktaturą PRL: - Można powiedzieć, że co trzeci dorosły Polak, który wówczas należał do Solidarności odczuł, że junta Wojciecha Jaruzelskiego wprowadziła stan wojenny.



13 grudnia, o godzinie 17:00, wszyscy Szczecinianie i mieszkańcy regionu są zaproszeni na Plac Solidarności - mówi wojewoda Zbigniew Bogucki: - I nie chodzi o to, żeby celebrować tę rocznicę, tylko o to, żeby pamiętać o ofiarach.



W Szczecinie - pierwszej doby stanu wojennego - internowano ponad 50 osób, kilkaset innych nękała władza. A w procesie przywódców strajku - w stoczni "Warskiego" - zapadły surowe wyroki kilku lat więzienia.