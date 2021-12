Wielka inwestycja koło Świerczewa. Ale mieszkańcy się boją [WIDEO, ZDJĘCIA]

Budowa farmy fotowoltaicznej w Świerczewie nie będzie wymagała zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard. Realizacja: Wojciech Ochrymiuk/Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Za ponad 200 milionów złotych powstać ma w gminie Nowogard nowa farma fotowoltaiczna. Zlokalizowana ma być na ponad 100 hektarach w okolicach miejscowości Świerczewo.

W środę w tej sprawie w Urzędzie Gminy Nowogard odbyła się debata inwestora z radnymi i mieszkańcami tej miejscowości.



- Dopiero teraz są jakieś konkrety, proponuje pan gminie coś, tańszą energię, że będziemy mieć lepiej... Nikt nie wie, co będzie, bo za chwilę - prawdopodobnie - będziemy ogrodzeni tymi panelami - mówił jeden z mieszkańców.



- Mieszkańcy są przerażeni tą inwestycją, jej wielkością, jej wielkością. Jako mieszkańcy stoimy na przegranej pozycji, do budowy tej farmy dojdzie i tak - przewiduje Urszula Armata, sołtys Świerczewa.



- Zadeklarowaliśmy budowę siłowni plenerowej oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Świerczewo. Nie rodziłoby potem kosztów eksploatacji dla miasta i gminy - zapowiada Bohdan Szułczyński, prezes zarządu Paged Real Estate.



Budowa farmy fotowoltaicznej w Świerczewie nie będzie wymagała zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard. Tym samym decyzję o jej budowie wydać może jednoosobowo burmistrz Robert Czapla.



Planowana inwestycja powinna być gotowa do końca 2023 roku.