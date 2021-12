Serce Karsibora w warsztacie ZSM [ZDJĘCIA]

Silnik promu "Karsibór", który już znajduje się w szkolnym warsztacie. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Silnik promu "Karsibór", który już znajduje się w szkolnym warsztacie. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Silnik promu "Karsibór", który już znajduje się w szkolnym warsztacie. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Silnik promu "Karsibór", który już znajduje się w szkolnym warsztacie. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu wzbogacił się o kolejny sprzęt. To między innymi silnik promu Karsibór, który już znajduje się w szkolnym warsztacie.

Dzięki pojawieniu się silnika uczniowie - już nie tylko na symulatorach, ale w praktyce - będą mogli uczyć się jego budowy. Zajęcia praktyczne odbywają się raz w tygodniu i trwają sześć godzin.



- To stanowisko będziemy rozbudowywali dla uczniów do nauki praktycznej i teoretycznej - zapowiada Władysław Sietko-Sierkiewicz, kierownik warsztatów.



- Możemy zrobić parę ćwiczeń typu: sprężynowanie wału korbowego, ustawianie luzów zaworowych, regulacji wtryskiwaczy i pomp wtryskowych. Dotychczas mogliśmy robić to tylko na symulatorach - dodaje Andrzej Milewski, nauczyciel przedmiotów zawodowych, starszy mechanik okrętowy.



- Jak wyglądają zajęcia; uczniowie muszą silnik rozkręcić, złożyć na nowo? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.



- Rozkręcają silnik, składają go, wykorzystują specjalistyczne klucze, czyli uczą się tego, co później będą wykonywali na statkach - odpowiedział Milewski.



Stanowisko powstało dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.