Jak zachęcić mieszkańców do głosowania? Słaba frekwencja w SBO

Mniej głosów niż w ubiegłym roku oddali mieszkańcy w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Miasto ma już wstępne wyniki głosowania.- Na dzisiaj wiemy, że przez internet oddało głos 23 300 osób, a w urnach znaleźliśmy około 2700 formularzy. W ubiegłym roku było ok. 28 tysięcy. Spadek, ale niewielki - przyznaje Sylwia Cyza-Słomska.Wynik jest prawie dwukrotnie słabszy niż w 2015 roku. Wtedy w głosowaniu wzięło udział niemal 50 tysięcy osób. Miasto szuka jednak pozytywów.- We wszystkich statystykach na podobnym poziomie utrzymuje się liczna projektów, które są zgłaszane i później trafiają na listę do głosowania - dodała Cyza-Słomska.Trwają konsultacje nad kolejną zmianą regulaminu głosowania. To m.in. przeznaczenie stałej części budżetu na programy ekologiczne.