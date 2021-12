Dziury na drodze Ustowo - Siadło Dolne, fot. Słuchacz, pan Sławek

To odcinek do budowanej obecnie trasy z Siadła Dolnego do Kurowa. Jego długość to ponad pół kilometra.

Ulica powstanie z kostki betonowej, z uwagi na warunki terenowe, lokalnie będzie zwężona do 3 metrów z określeniem pierwszeństwa przejazdu na zwężonym odcinku. Na miejscu powstanie chodnik i odwodnienie. Projekt ma być gotowy do końca czerwca 2022r, jego koszt to prawie 160tys zł.