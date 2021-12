OSP pod Nowogardem. Brakuje wody i WC, nie brakuje za to grzyba [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Kamila Kozioł. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Bez ogrzewania, bez bieżącej wody i bez toalety - tak wygląda obecnie zaplecze remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wyszomierz.

Dochodzi do tego także grzyb na ścianach i brak wentylacji spalin wydobywających się z prawie dwudziestoletniego wozu strażackiego.



Od kilku lat, lokalni strażacy z OSP starają się o wsparcie z gminy Nowogard na przebudowę swojej remizy. Jednak - jak twierdzi radny Andrzej Kania - z powodów czysto politycznych inwestycja ta nie jest realizowana.



- Ci młodzi ludzie, na których my się opieramy, bo to młoda, naprawdę wspaniała brygada, oni nie patrzą na barwy, oni jadą w akcję w ciemno. Nie patrzą czy to Lewica, czy Prawica, jest dla nich ważny człowiek, którego trzeba ratować i któremu trzeba pomóc - dać z siebie wszystko. My nie jesteśmy od robienia polityki, tylko od pomagania ludziom i tego się trzymajmy, i będziemy się tego trzymać - podkreśla Kania.



Koszt doprowadzenia wody, montażu ogrzewania i toalet w remizie w Wyszomierzu, to nieco ponad 30 tysięcy złotych. Inwestycji tej nie ma obecnie w projekcie budżetu gminy Nowogard na 2022 roku.



O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy także burmistrza Nowogardu. Czekamy na odpowiedź.