Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Hit z udziałem koszykarzy Kinga na początek 14 kolejki rozgrywek o mistrzostwo Polski. Drużyna trenera Arkadiusza Miłoszewskiego, po sobotnim sukcesie z Legią Warszawa, zmierzy się w czwartek na wyjeździe z rewelacją Energa Basket Ligi zespołem Twarde Pierniki Toruń.

Przeciwnik szczecinian z bilansem 10 zwycięstw i 3 porażek zajmuje trzecie miejsce w tabeli.



Kapitan Kinga Paweł Kikowski, przyznaje, że Wilki Morskie choć nie są faworytem, to liczą na wygraną z Twardymi Piernikami. - Zawsze, kiedy jedziemy do Torunia, chcemy ich schrupać. Nie za często się to dzieje, bo grają dobrą koszykówkę, ale mam nadzieję, że tym razem uda się wygrać. Po ostatnim meczu możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość - powiedział Kikowski.



Czwartkowy mecz koszykarzy zespołu Twarde Pierniki z Kingiem Szczecin rozpocznie się o godzinie 17.30 w Toruniu.