Wciąż nie wiadomo, kiedy będzie można pływać na Floating Arenie [ZDJĘCIA]

Tydzień po uszkodzeniu dachu Floating Areny w Szczecinie, obiekt wciąż jest nieczynny.

Awaria była spowodowana mocnymi porywami wiatru i w dalszym ciągu nie wiadomo, kiedy szczecinianie będą mogli korzystać z 50-metrowego basenu.Od 2 listopada nieczynna jest również 25-metrowowa pływalnia Szczecińskiego Domu Sportu.- Szkoda, bo to akurat dobry okres na basen - mówią mieszkańcy. - Każdy by chciał chociaż trochę popływać. Dzieci przychodziły, a teraz pustka. Masakra, że nieczynny. Szkoda, bo to fajny okres na basen przed sezonem narciarskim. Dobrze, że chociaż siłownia czynna.- To nie jest taka prosta sprawa - mówi Dariusz Sadowski z biura prasowego Urzędu Miasta. - W ubiegłym tygodniu w wyniku dużych wichur doszło tam do uszkodzenia elewacji. Szklane elementy elewacji odpadły. Od momentu tego zdarzenia cały czas inspektorzy budowlani, rzeczoznawcy analizowali zarówno dokumenty, jak i miejsce zdarzenia tak, żeby stworzyć kolejną ekspertyzę, opinię, na podstawie której będzie można podjąć działania naprawcze, bo to nie jest jednak taka prosta sprawa. Na razie nie jesteśmy w stanie podać dokładnej daty, kiedy baseny zostaną ponownie otwarte.W najbliższych dniach powinna pojawić się ekspertyza, po której będzie można oszacować czas trwania naprawy. W Szczecinie do dyspozycji jest między innymi basen przy SP 10 i basen Akademii Morskiej.