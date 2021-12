MZ podaje najnowszy bilans zachorowań

1549 osób zachorowało minionej doby w Zachodniopomorskiem na Covid-19, 25 - zmarło.

W ciągu ostatniej doby w całej Polsce zanotowano 27 458 zakażeń koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarło 165 osób, z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 397 osób. 20 tysięcy 498 osób uznano za ozdrowieńców.Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim - 3 969 przypadków - i śląskim - 3 709 przypadków.Według danych Ministerstwa Zdrowia liczba obecnie hospitalizowanych z powodu Covid-19 to 23 433 osoby, czyli o 20 mniej niż dzień wcześniej. Do dyspozycji chorych na COVID-19 jest ponad 30,5 tysiąca łóżek szpitalnych na oddziałach covidowych.Zajęte są 2 053 respiratory. Od wczoraj ta liczba wzrosła o 27. Łącznie na oddziałach covidowych jest ponad 2,7 tysiąca takich urządzeń.W Polsce kwarantanną objętych jest 662 tysiące 36 osób, czyli o niemal 73,5 tysiąca więcej niż dzień wcześniej.W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 234,5 tysiąca szczepień przeciwko Covid-19. Do tej pory w Polsce podano 43 miliony 524 tysiące 495 dawek szczepionek. W pełni zaszczepionych jest ponad 20 milionów 608 tysięcy 833 Polaków. Do Polski dostarczono ponad 87 milionów szczepionek. Ponad 679 tysięcy dawek zostało zutylizowanych.W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 111,5 tysiąca testów na koronawirusa. Do tej pory w Polsce testy laboratoryjne wykazały 3 miliony 760 tysięcy 48 zakażeń koronawirusem. Zmarło 87 tysięcy 357 osób zakażonych koronawirusem. W sumie wyzdrowiało 3 miliony 211 tysięcy 558 osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem.