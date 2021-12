Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od 1 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia, ale tylko elektronicznie.

Gminy natomiast będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały ustalone, czyli do końca maja przyszłego roku.



Wnioski o przyznanie świadczenia "500 plus" od 1 stycznia będzie można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Kolejna zmiana dotyczy wypłaty świadczenia.



Będą one przekazywane tylko bezgotówkowo, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.