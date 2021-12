Muzeum Rybołówstwa Morskiego zamknięte. Trzeba pocieszyć Kasię

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu zamknięte z powodu remontu. Turyści i mieszkańcy obiekt będą mogli odwiedzić za miesiąc.

Z powodu braku zwiedzających najbardziej cierpi pirania Kasia. By ją pocieszyć, pracownicy codziennie urządzają spotkania przy akwarium.



To kolejny etap remontu zabytkowego budynku miejscowego muzeum. Pracownicy, choć nie przyjmują zwiedzających, wciąż są na posterunku. Między innymi czuwają nad wystawą żywej rafy koralowej, ale też dotrzymują towarzystwa piranii, która kiepsko znosi samotność - opowiada Małgorzata Płońska-Nagaba.



- Nasza Kasia bardzo lubi zwiedzających. Jak był czas, że byliśmy zamknięci z powodu pandemii, to mieliśmy taki zwyczaj, że rano robiliśmy sobie kawę, tutaj stał stolik, krzesła i razem z nią sobie piliśmy. Bo widać było ewidentnie, że brakuje jej ludzi, towarzystwa. No celebrytka, po prostu musi być w centrum zainteresowania - mówi Płońska-Nagaba.



Jak poznać po rybie, że jej czegoś brakuje? - pyta reporterka.



- Jest taka osowiała, siedziała gdzieś tam w kącie, albo pływała raczej z tyłu - dodaje pani Małgorzata.



Remont najstarszego świeckiego budynku w Świnoujściu potrwa do 8 stycznia 2022 roku.