Tunel w Świnoujściu z opóźnieniem. Nowa data to...

Już wiadomo, że tunel pod Świną ma powstać z opóźnieniem. Nową datą oddania obiektu do użytkowania jest połowa stycznia 2023 roku.

Jednak zanim inwestor zatwierdzi nowy termin, musi zweryfikować wniosek wykonawcy. To może potrwać nawet kilka miesięcy.Trzy miesiące to dodatkowy czas, o jaki wnioskuje wykonawca tunelu w Świnoujściu - potwierdza Lucyna Roszczyk z firmy PORR. - Rzeczywiście złożyliśmy wniosek o 3-miesięczne wydłużenie terminu realizacji tunelu w Świnoujściu. Można powiedzieć, że jak na skalę tak wielkiej inwestycji wszystko do tej pory było realizowane w terminie.- Powodem wydłużenia budowy tunelu jest pandemia i związane z nią komplikacje - informuje Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia. - Wykonawca złożył oficjalny wniosek, powołując się na szczególną sytuację gospodarczą związaną z pandemią.I dodaje, że wniosek wykonawcy musi przejść dokładną analizę.- W związku z tym, że jest to kontrakt oparty o zamówienia publiczne, muszą to być to być zdarzenia absolutnie obiektywne, które spowodują, że zgodzimy się na przedłużenie terminu i nie będziemy wykonawcy naliczać kar - mówi Michalska.Nowy termin oddania tunelu do użytkowania to 15 stycznia 2023 roku.