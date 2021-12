Trzylatek w poszukiwaniu nowego domu, opieki i miłości [ZDJĘCIA]

Trzyletni Antoś z Podgrodzia koło Nowego Warpna szuka nowych, kochających rodziców. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Trzyletni Antoś z Podgrodzia koło Nowego Warpna szuka nowych, kochających rodziców.

Obecnie przebywa w rodzinie zastępczej, która ze względu na pogarszający się stan zdrowia nie jest już w stanie się nim dłużej opiekować. Nie każdy chce się zająć chłopcem, ponieważ został u niego zdiagnozowany autyzm.



Mama zastępcza, Halina Mucha z wielkim bólem serca podjęła decyzję o oddaniu chłopca.



- Antoś jest kochany. Przyszedł do nas jak miał trzy tygodnie. Teraz, niestety, musimy go oddać. Muszę jechać do szpitala, ponownie operować nogi. Muszę obciąć palce. Nie będę w stanie zajmować się Antosiem. Prosiłabym, żeby go ktoś pokochał - apeluje przez łzy p. Halina.



Poszukiwanie rodziny adopcyjnej trwa już półtora roku.



- Szukamy rodziców, którzy chcieliby się zaopiekować dzieckiem, które ma stwierdzony autyzm. Ma trzy lata. Sytuacja prawna jest taka, że może być adoptowany - zaznacza Barbara Karlińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Policach.



Antoś u rodziny zastępczej może być tylko do końca roku.



Jeżeli ktoś miałby ochotę stworzyć mu dom, proszony jest o kontakt z PCPR w Policach: nr tel. 91 317 02 28.