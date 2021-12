Budowa promów dla PŻM i PŻB. Kolejny krok

Trwa zamawianie stali i wyposażenia do budowy promów dla Polskiej Żeglugi Morskiej i Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

Projekt statków jest gotowy - informuje Grzegorz Landowski z firmy Remontowa Holding. To grupa stoczni, która będzie budować promy.- Projekt powstawał przez wiele miesięcy w bardzo bliskim i intensywnym dialogu technicznym z Polską Żeglugą Morską. Stocznia przygotowywała się do realizacji tego programu od bardzo wielu miesięcy dlatego, że negocjowanie kontraktu trwało od prawie roku - relacjonuje Landowski.Budowa musi ruszyć w przyszłym roku, by pierwszy statek został zwodowany w 2023 r. Kontrakt jest długoterminowy.- To jest właściwie największy w naszej dotychczasowej historii - jeśli chodzi o budowę nowych statków - kontrakt. To kontrakt długoterminowy; jego realizacja będzie trwała wiele lat angażując wiele zasobów samej gdańskiej Stoczni Remontowej, jak i bardzo licznych firm kooperujących ze Stocznią. I to zarówno firm z Trójmiasta, jak i z Wybrzeża Zachodniego - dodał Landowski.Szacuje się, że praca przy budowie statków będzie trwała pięć lat.Ostatni prom wybudowany w polskich stoczniach powstał w Stoczni Szczecińskiej Nowa w 2002 roku.