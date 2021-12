Kolejny świąteczny akcent w Stargardzie

Instalacja w holu Urzędu Miasta zostanie do święta Trzech Króli. źródło: https://stargard.eu/aktualnosci/anioly-czuwaja-nad-miastem/

To bożonarodzeniowa szopka, która stanęła w holu Urzędu Miasta. Instalację przygotowały dzieci z Pracowni Ceramiki i Rzeźby Młodzieżowego Domu Kultury.

Choć szopka staje co roku, to za każdym razem wzbogaca ją nowy element. Teraz to miniatura stargardzkiego kościoła pod wezwaniem św. Jana.



W ten sposób autorzy upamiętnili pionierów, duszpasterzy z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, którzy w 1945 r. odprawili pierwszą pasterkę w historii powojennego Stargardu.



Instalacja w holu Urzędu Miasta zostanie do święta Trzech Króli.