Potrzebny jest plan dla Łasztowni - uważa inicjatorka powstania Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, które funkcjonuje na szczecińskiej wyspie.

Laura Hołowacz w "Rozmowach pod Krawatem" podkreśliła, że w tym rejonie miasta jest wiele atrakcji, które przyciągają mieszkańców i turystów, brakuje jednak wizji harmonijnego rozwoju.- Powinna być koncepcja, która by pokazała, w którą stronę idziemy. Bo to, co widzimy gołym okiem, czyli Morskie Centrum Nauki, dźwigozaury, które już są symbolem Szczecina, pomnik albo Paprykarz stoi za płotami. A więc zainteresowanie jest, natomiast powinien być plan, bo faktycznie trochę jakoś to zadziwia swoim niepoukładaniem - uważa Hołowacz.Jeszcze w piątek na szczecińskiej Łasztowni odbędzie się odsłonięcie pomnika Krzysztofa Jarzyny, czyli postaci z filmu "Poranek Kojota".