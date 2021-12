Wielkie badania młodzieży [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wielkie badania młodzieży obejmą 25 tysięcy młodych ludzi. W piątek w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie zainaugurowano program Młodzież 4.0.

- Badania, które zaplanowaliśmy na najbliższe trzy lata, mają na celu sportretować młode pokolenie Polaków - mówi Jacek Kurzępa, socjolog młodzieży. - To znaczy spróbować uzyskać odpowiedź na pytanie, jak młodzież postrzega samą siebie. Jakie ma koncepcje na swoje życie; strategie na kariery, które mają ich prowadzić ku nowemu światu.



Wyniki badań posłużą do opracowania programu "Strategia dla młodych" - mówi Waldemar Urbanik, rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. - Próbujemy nakreślić portret młodzieży polskiej w pełnym wymiarze uwzględniający wszystkie możliwe elementy życia, zachowania, marzeń. Będziemy pytać o marzenia, zagrożenia, problemy, bolączki, o wszytko, co stanowi istotę życia współczesnego Polaka.



Tak wielkich badań młodzieży nie było w Polsce od 2011 roku.