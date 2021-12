Koszt budowy wiaty to 147 tys. złotych brutto. Kolejny przystanek dla dorożek ma powstać na nowym parkingu przy ulicy Bałtyckiej. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Wiata postojowa dla koni już skończona - to pierwszy taki obiekt w mieście.

Dzięki jej powstaniu, w kolejnym sezonie letnim, zwierzęta będą miały nie tylko schronienie przed słońcem i deszczem, ale też dostęp do bieżącej wody.



Przystanek w okolicach promenady ma miejsce dla sześciu zaprzęgów, ujęcie wody do picia dla zwierząt oraz spłukiwania nieczystości do kanalizacji. Stanowiska mają po siedem metrów długości.



Po jednej stronie przystanku biegnie chodnik, po drugiej droga dla rowerów. Koszt budowy wiaty to 147 tys. złotych brutto. Kolejny przystanek dla dorożek ma powstać na nowym parkingu przy ulicy Bałtyckiej.