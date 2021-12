Udało się usunąć awarię w elektrociepłowni

Po porannej awarii w elektrociepłowni, udało się naprawić uszkodzenie wymiennika ciepła - mówi Dariusz Lociński, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie.

- W Elektrociepłowni Pomorzany pojawiła się awaria polegająca na uszkodzeniu wymiennika cieplnego. Musieliśmy odstawić to urządzenie z pracy po to, żeby dokonać jego ostudzenia i naprawy. W tym czasie kocioł z turbiną pracował, czyli te źródła wytwarzające ciepło, natomiast nie można było przesyłać tego ciepła do miasta. O godzinie 5 sprawność urządzeń została przywrócona - zapewnia Lociński.W tym czasie awarii prawdopodobnie uległ też ciepłociąg, który przesyła gorącą wodę do Szczecina należący do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.- Zaobserwowaliśmy bardzo niepokojącą sytuację. W czwartek na naszych urządzeniach pomiarowych pojawiło się znaczące obniżenie mocy. Chwilę potem dyspozytor wydał dyspozycję o konieczności uzupełniania wody sieciowej na poziomie mniej więcej 30 ton. To może świadczyć, że problemy były w tym czasie - powiedział Lociński.Dziś w nocy przez kilka godzin ciepła nie było w lewobrzeżnej części Szczecina.