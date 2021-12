"To się dzieje naprawdę". Billboardy w Szczecinie [ZDJĘCIA]

15 billboardów akcji "To się dzieje naprawdę" zawisło w Szczecinie. To sprzeciw wobec chrystianofobii. Zobaczycie je m.in. przy osiedlu Arkońskim.

Organizatorem akcji jest stowarzyszenie Fidei Defensor - mówi jej prezes Adam Surmacz. - Mieliśmy zdarzenie w Zielonej Górze, gdzie człowiek ściął krzyż, nagrał to i udostępnił w internecie chwaląc się tym. W Paradyżu w marcu zabito księdza przez pobicie. W Siedlcach w listopadzie zamordowano księdza. To są coraz groźniejsze incydenty w całej Polsce.Na billboardach widać mężczyznę profanującego krzyż w Kościele pw. św. Józefa w Szczecinie. Do zdarzenia doszło we wrześniu, pijany awanturnik rzucał krzesłem w szybę w drzwiach kościoła, zniszczył tablicę ogłoszeń, uderzył pięścią w twarz księdza, który próbował go powstrzymać.Akcja billboardowa ma zachęcić wiernych do podejmowania działań prawnych w przypadku ataku na kościół i osoby duchowne.Stowarzyszenie realizuje projekty w obszarze pomocy prawnej pro bono a także w zakresie niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz przedsięwzięcia związane z zapobieganiem przestępczości.