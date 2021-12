Niebezpiecznie na drogach. Wypadek i kolizje w Szczecinie [AKTUALIZACJA]

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Opady śniegu nie słabną. Do wypadku doszło na Placu Żołnierza po 11 - tam zderzyły się dwa auta osobowe. 4 osoby, w tym dziecko są ranne i trafiły do szpitala.

Poza tym w mieście doszło do kilkunastu kolizji. To zdarzenia między innymi na Milczańskiej, Małkowskiego, Duńskiej. Ostatnie zdarzenia miały miejsce na Księżnej Dąbrówki na Skolwinie

i Starkiewicza na Pomorzanach.



Duże korki są w mieście, zwłaszcza na dojeździe do Kaskady. Do Placu Żołnierza samochody stoją na Wyzwolenia w 500-metrowym korku.



Dojazd do placu Grunwaldzkiego też nie jest łatwy - stać trzeba już od Matejki.